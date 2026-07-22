محكمة أميركية تحدد الأول من حزيران موعدا لبدء محاكمة مادورو

08:27 م

الوكيل الإخباري- قضت محكمة أميركية، الأربعاء بأن يمثل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو للمحاكمة في الولايات المتحدة في الأول من حزيران، عقب احتجازه في عملية عسكرية خاطفة في كراكاس في كانون الثاني. اضافة اعلان





ويُحتجز الزعيم السابق وزوجته سيليا فلوريس في سجن ببروكلين في مدينة نيويورك منذ أكثر من 7 أشهر، وقد دفعا بالبراءة من تهم تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة أسلحة نارية.



وقامت قوة خاصة أميركية باحتجاز مادورو وزوجته من مجمعهما السكني في كراكاس مطلع كانون الثاني.



وأدت العملية إلى إطاحة مادورو الذي كان يحكم فنزويلا منذ العام 2013، وأجبرت البلاد الغنية بالنفط على الخضوع إلى حد كبير لإرادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأعلن مادورو نفسه "أسير حرب" ودفع ببراءته من التهم الأربع الموجهة إليه، وهي التآمر "لإرهاب المخدرات" والتآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة والتآمر لحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة.





