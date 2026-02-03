محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، آنا رييس، بتعليق إنهاء وضع الحماية المؤقتة للهايتيين إلى حين البت في الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار. وكان من المقرر أن ينتهي تصنيف الحماية المؤقتة لمواطني الدولة الكاريبية في 3 فبراير.
ويجوز لوزير الأمن الداخلي منح وضع الحماية المؤقتة إذا اعتُبرت الأوضاع في بلدانهم الأصلية غير آمنة للعودة، بسبب كارثة طبيعية أو عدم استقرار سياسي أو أخطار أخرى. ورغم أن هذا الوضع يمنح حامليه الحق في الإقامة والعمل في الولايات المتحدة، فإنه لا يوفّر مسارًا قانونيًا للحصول على الجنسية.
وسعت إدارة ترامب بقوة إلى إنهاء هذه الحماية، ما يجعل عددًا أكبر من الأشخاص مؤهلين للترحيل، في إطار مسعاها الأوسع لتنفيذ حملة ترحيل جماعي.
وبالإضافة إلى المهاجرين من هايتي، أنهت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الحماية عن نحو 600 ألف فنزويلي، و60 ألف شخص من هندوراس ونيكاراغوا ونيبال، وأكثر من 160 ألف أوكراني، إضافة إلى آلاف الأشخاص من أفغانستان والكاميرون. ويواجه بعض هذه القرارات دعاوى منظورة أمام محاكم اتحادية.
وكان تفعيل وضع الحماية المؤقتة لهايتي قد بدأ في عام 2010 عقب زلزال مدمّر، وتم تمديده مرات عدة منذ ذلك الحين. وتعاني البلاد حاليًا من عنف العصابات الذي تسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان.
