الإثنين 2026-01-05 02:00 ص

محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك

محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك
محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك
الإثنين، 05-01-2026 12:23 ص
الوكيل الإخباري-   يمثل الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، الاثنين، أمام قاضٍ في نيويورك، حيث سيتم إبلاغه رسميًا بالتهم الموجهة إليه، وفق ما أعلنت المحكمة، الأحد.اضافة اعلان


وتشمل التهم التي وجّهها القضاء الأميركي إلى مادورو "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

ويمثل الرئيس الفنزويلي، الذي اعتُقل السبت خلال عملية عسكرية أميركية، أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في مانهاتن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة

الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

ا

عربي ودولي كولومبيا تعزز حدودها مع فنزويلا بأكثر من 30 ألف جندي

ل

اقتصاد محلي هيئة الأوراق المالية: لن يُفتح التداول على كل الأصول الافتراضية

محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك

عربي ودولي محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك

ل

طب وصحة إضافات للقهوة تقلل من فوائدها

مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة

أخبار محلية مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة

مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"

عربي ودولي مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"



 






الأكثر مشاهدة