محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك

الوكيل الإخباري- يمثل الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، الاثنين، أمام قاضٍ في نيويورك، حيث سيتم إبلاغه رسميًا بالتهم الموجهة إليه، وفق ما أعلنت المحكمة، الأحد. اضافة اعلان





وتشمل التهم التي وجّهها القضاء الأميركي إلى مادورو "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.



ويمثل الرئيس الفنزويلي، الذي اعتُقل السبت خلال عملية عسكرية أميركية، أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في مانهاتن.

