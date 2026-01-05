محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك

وتشمل التهم التي وجّهها القضاء الأميركي إلى مادورو "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
ويمثل الرئيس الفنزويلي، الذي اعتُقل السبت خلال عملية عسكرية أميركية، أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في مانهاتن.
