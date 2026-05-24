محكمة بحرينية تقضي بالسجن المؤبد على 9 بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية الأحد، أنّ المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 9 متهمين وبالسجن 3 سنوات لكل من متهمين اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة البحرينية.

