محكمة بحرينية تقضي بالسجن المؤبد على 9 بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني

الأحد، 24-05-2026 02:51 م

الوكيل الإخباري-  ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية الأحد، أنّ المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 9 متهمين وبالسجن 3 سنوات لكل من متهمين اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة البحرينية.

ونقلت الوكالة بيانا عن المحكمة جاء فيه أن المتهمين شاركوا في جمع معلومات عن مواقع حيوية ومهمة داخل البلاد وتسهيل تحويلات مالية ذات صلة.

 
 


