محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة الصلح المناوبة في إسطنبول اليوم الأحد قرارا رسميا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بالتهم المتعلقة بالفساد.

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ويبقى إمام أوغلو بانتظار صدور القرار بحقه بشأن تهمة التعاون من "منظمة إرهابية".



وإلى جانب إمام أوغلو، قررت المحكمة اعتقال عدد آخر من الأشخاص الذين يحاكمون بنفس القضايا.



وفي وقت سابق أعلن مكتب إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن هو و4 من مساعديه لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.