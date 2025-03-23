محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد

ويبقى إمام أوغلو بانتظار صدور القرار بحقه بشأن تهمة التعاون من "منظمة إرهابية".
وإلى جانب إمام أوغلو، قررت المحكمة اعتقال عدد آخر من الأشخاص الذين يحاكمون بنفس القضايا.
وفي وقت سابق أعلن مكتب إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن هو و4 من مساعديه لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
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