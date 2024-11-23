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محكمة سان فرانسيسكو ترفض معاقبة ماسك على عدم مثوله أمامها في قضية "تويتر"

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إيلون ماسك
السبت، 23-11-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري- رفضت محكمة سان فرانسيسكو معاقبة الملياردير إيلون ماسك لعدم مثوله أمامها للإدلاء بشهادته في قضية استحواذه على "تويتر"، المرفوعة ضده من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن بيان "المحكمة، فإن القضية المرفوعة ضد ماسك والمرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية في البورصة الأمريكية تتعلق بالانتهاكات المحتملة خلال استحواذه على منصة "تويتر" التي تم تغيير اسمها لاحقا إلى "إكس".

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وجاء في قرار القاضي المشرف على القضية أنه "نظرا إلى أن المحكمة وجدت في وقت سابق أن  ماسك انتهك الأمر القضائي بشأن الإدلاء بشهادته بهذا الصدد، ولأنه لا يمكن للمحكمة استخدام وسيلة قانونية لم يوافق عليها المتهم، فإن المحكمة ترفض طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)".


وبحسب القاضي، قم ماسك في وقت سابق بتعويض هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمبلغ يقارب 3 آلاف دولار كتعويض عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة بسبب غيابه عن جلسة استماع عُقدت في 10 سبتمبر.

 

RT

 
gnews

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