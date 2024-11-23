محكمة سان فرانسيسكو ترفض معاقبة ماسك على عدم مثوله أمامها في قضية "تويتر"

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن بيان "المحكمة، فإن القضية المرفوعة ضد ماسك والمرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية في البورصة الأمريكية تتعلق بالانتهاكات المحتملة خلال استحواذه على منصة "تويتر" التي تم تغيير اسمها لاحقا إلى "إكس".
وجاء في قرار القاضي المشرف على القضية أنه "نظرا إلى أن المحكمة وجدت في وقت سابق أن ماسك انتهك الأمر القضائي بشأن الإدلاء بشهادته بهذا الصدد، ولأنه لا يمكن للمحكمة استخدام وسيلة قانونية لم يوافق عليها المتهم، فإن المحكمة ترفض طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)".
وبحسب القاضي، قم ماسك في وقت سابق بتعويض هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمبلغ يقارب 3 آلاف دولار كتعويض عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة بسبب غيابه عن جلسة استماع عُقدت في 10 سبتمبر.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1535 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
-
"حزب الله": إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح
-
نواب أميركيون يطالبون بإحاطة سرية عن انتقال حماس المحتمل لتركيا
-
قتال مستمر في السودان .. الجيش يدخل مدينة سنجة
-
"كلاشينكوف" تستعرض أحدث طائراتها المسيّرة
-
الكويت.. مراسيم جديدة بسحب الجنسية من 1145 امرأة و13 رجلا
-
ميركل: لا يمكن لأوكرانيا التفرّد بقرار التفاوض مع روسيا
-
ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة