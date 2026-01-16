محكمة كورية جنوبية تقضي بسجن الرئيس السابق يون 5 سنوات

وقالت المحكمة، ومقرها سيول، إنها خلصت إلى أن يون مُدان بعرقلة السلطات عن تنفيذ مذكرة اعتقال تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حسبما أظهر البث المباشر للحكم.
وأُدين يون أيضاً بتهم تشمل تلفيق وثائق رسمية وعدم الامتثال للإجراءات القانونية المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية.
ويُعد هذا الحكم الأول فيما يتعلق بالتهم الجنائية التي يواجهها يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
