الجمعة 2026-01-16 11:58 ص

محكمة كورية جنوبية تقضي بسجن الرئيس السابق يون 5 سنوات

محكمة كورية جنوبية تقضي بسجن الرئيس السابق يون 5 سنوات
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول
 
الجمعة، 16-01-2026 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   قضت محكمة كورية جنوبية، الجمعة، بسجن رئيس البلاد السابق يون سوك يول لمدة خمس سنوات، بتهم من بينها عرقلة محاولات اعتقاله بعد محاولته غير الناجحة لفرض الأحكام العرفية.اضافة اعلان


وقالت المحكمة، ومقرها سيول، إنها خلصت إلى أن يون مُدان بعرقلة السلطات عن تنفيذ مذكرة اعتقال تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حسبما أظهر البث المباشر للحكم.

وأُدين يون أيضاً بتهم تشمل تلفيق وثائق رسمية وعدم الامتثال للإجراءات القانونية المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية.

ويُعد هذا الحكم الأول فيما يتعلق بالتهم الجنائية التي يواجهها يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأميركية

أخبار محلية بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان

السفارة الأميركية

أخبار محلية بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

غزة

فلسطين مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات

جبل نيبو

أخبار محلية %25.6 نسبة ارتفاع زوار جبل نيبو خلال 11 شهرا

إيران

عربي ودولي نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها

مضخة لاستخراج النفط

أسواق ومال كم بلغت أسعار النفط عالميا الجمعة؟



 






الأكثر مشاهدة