محكمة يابانية تنطق بالحكم على قاتل رئيس الوزراء السابق

وكان تيتسويا ياماغامي (45 عامًا) أقر في وقت سابق بالذنب في قتل آبي في يوليو 2022، أثناء إلقائه خطابًا ضمن حملته الانتخابية في مدينة نارا غربي اليابان.
وكان آبي، الذي يُعد أحد أكثر السياسيين نفوذًا في اليابان، عضوًا في البرلمان بعد تركه رئاسة الوزراء عندما قُتل، وصدم الحادث البلد الذي يفرض قيودًا صارمة على حيازة الأسلحة.
وأقر ياماغامي بالقتل خلال المحاكمة التي بدأت في أكتوبر، والأربعاء أكدت محكمة منطقة نارا الحكم وقضت بسجنه مدى الحياة، بناءً على طلب الادعاء العام.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس الأميركي وزوجته ينتظران مولودهما الرابع في يوليو
-
الحكم بالسجن 23 عاما لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق
-
نتنياهو يعلن مواففته على دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
-
ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش
-
ترامب يتوعد إيران: ستمحى من على وجه الأرض
-
عودة طائرة ترامب بسبب مشكلة كهربائية بسيطة
-
نيوزيلندا تجري انتخابات عامة في نوفمبر المقبل
-
الجيش الكندي يضع تصورا لمواجهة غزو أميركي افتراضي