الأربعاء 2026-01-21 10:31 ص

محكمة يابانية تنطق بالحكم على قاتل رئيس الوزراء السابق

الأربعاء، 21-01-2026 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   قضت محكمة يابانية، الأربعاء، بالسجن المؤبد على الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي فأرداه قتيلًا، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.اضافة اعلان


وكان تيتسويا ياماغامي (45 عامًا) أقر في وقت سابق بالذنب في قتل آبي في يوليو 2022، أثناء إلقائه خطابًا ضمن حملته الانتخابية في مدينة نارا غربي اليابان.

وكان آبي، الذي يُعد أحد أكثر السياسيين نفوذًا في اليابان، عضوًا في البرلمان بعد تركه رئاسة الوزراء عندما قُتل، وصدم الحادث البلد الذي يفرض قيودًا صارمة على حيازة الأسلحة.

وأقر ياماغامي بالقتل خلال المحاكمة التي بدأت في أكتوبر، والأربعاء أكدت محكمة منطقة نارا الحكم وقضت بسجنه مدى الحياة، بناءً على طلب الادعاء العام.

