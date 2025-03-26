محلل بريطاني يوضح مصير مخطط إعادة تسليح أوروبا

الوكيل الإخباري- أكد المحلل البريطاني ألكسندر مركوريس أن خطة إعادة تسليح أوروبا تعاني من عيب جوهري يجعل فشلها حتميا، وأن الاعتقاد بأنها ستنفق المليارات على الدفاع خلال السنوات المقبلة "وهم كبير".



وقال مركوريس في حديث عبر "يوتيوب": "كل من يعتقد أن أوروبا ستنفق 800 مليار يورو على الدفاع في السنوات المقبلة واهم للغاية، هذه الأموال ستتبخر في مشاريع غير واضحة أو مدفوعات الديون، سيكرر التاريخ ما حدث مع صندوق التعافي من جائحة كوفيد-19، حيث تم توجيه الأموال إلى كل شيء إلا التعافي الفعلي".

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وأشار المحلل إلى أن المشكلة الكارثية التي يتجاهلها الجميع في أوروبا هي عدم وجود قاعدة صناعية قادرة على دعم عملية إعادة التسليح.



وفي وقت سابق، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة طموحة لإعادة تسليح دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتضمن استثمارات أوروبية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.



وتقدمت فون دير لاين باقتراح لجمع 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات لتمويل خطة إعادة التسليح، معتمدة بشكل أساسي على ميزانيات دول الاتحاد.



ووعدت المفوضية بتخفيف القيود المالية على هذه الدول، وإعادة توجيه أموال مخصصة سابقا للتنمية الإقليمية نحو الإنفاق العسكري، وهو المر الذي أيده زعماء الاتحاد الأوروبي.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح جديد، مشيرا إلى أنها ستتخذ خطوات غير متماثلة لضمان أمنها دون "الغوص في مستنقع الإنفاق غير المحدود".