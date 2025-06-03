محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون طالب مصري

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال محمد بن راشد: "احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي ، المسابقة القرائية الأكبر في العالم، حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي".
وأضاف في رسالته: "تحياتنا لقيادة مصر.. وتقديرنا لطلاب مصر.. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر.. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر، وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم بإذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي".
وتُعد مصر من أكثر الدول العربية مشاركة في تحدي القراءة العربي، الذي أطلقته الإمارات لتشجيع الطلبة العرب على القراءة باللغة العربية وتعزيز مهاراتهم الثقافية واللغوية.
ويهدف التحدي إلى بناء جيل قارئ وواعٍ، قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه ومعارفه، حيث بلغ عدد المشاركين في النسخة الحالية عشرات الملايين من مختلف أنحاء الوطن العربي.
روسيا اليوم
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