الثلاثاء 2025-06-03 04:53 م
 

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون طالب مصري

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 
الثلاثاء، 03-06-2025 03:00 م
الوكيل الإخباري-  وجّه نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة شكر وتقدير إلى 19 مليون طالب مصري، شاركوا في تحدي القراءة العربي، واصفًا هذه المشاركة بأنها "قياسية واستثنائية"، ضمن أكبر مسابقة للقراءة في العالم العربي.اضافة اعلان


وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال محمد بن راشد: "احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي ، المسابقة القرائية الأكبر في العالم، حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي".

وأضاف في رسالته: "تحياتنا لقيادة مصر.. وتقديرنا لطلاب مصر.. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر.. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر، وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم بإذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي".

وتُعد مصر من أكثر الدول العربية مشاركة في تحدي القراءة العربي، الذي أطلقته الإمارات لتشجيع الطلبة العرب على القراءة باللغة العربية وتعزيز مهاراتهم الثقافية واللغوية.

ويهدف التحدي إلى بناء جيل قارئ وواعٍ، قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه ومعارفه، حيث بلغ عدد المشاركين في النسخة الحالية عشرات الملايين من مختلف أنحاء الوطن العربي.


Image1_620253145742626983184.jpg

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين عاجل 58 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا

البترا

أخبار محلية تنشيط السياحة حول حفل البترا: نرفض إقامة الفعاليات الخادشة للحياء

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع نظيره اللبناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا

عتةى

فيديو منوع افضل حارق للدهون !

يقبف

فيديو منوع العدو الأكبر للنجاح !

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى



 
 





الأكثر مشاهدة