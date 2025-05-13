محمد بن سلمان وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية

05:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730897 تم نسخ الرابط

حالوكيل الإخباري- وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، في الوقت الذي بدأت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، محادثات سعودية - أميركية في قصر اليمامة. اضافة اعلان





ووقعت السعودية والولايات المتحدة الأميركية خلال زيارة ترامب إلى الرياض الثلاثاء، اتفاقيات في مجالات الطاقة والدفاع والتعدين.



ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إلى قصر اليمامة في الرياض حيث ستجرى محادثات رسمية مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مستهل جولة خليجية تستمر أياما عدة، وتشمل الإمارات وقطر.