محمد بن سلمان وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية

ووقعت السعودية والولايات المتحدة الأميركية خلال زيارة ترامب إلى الرياض الثلاثاء، اتفاقيات في مجالات الطاقة والدفاع والتعدين.
ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إلى قصر اليمامة في الرياض حيث ستجرى محادثات رسمية مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مستهل جولة خليجية تستمر أياما عدة، وتشمل الإمارات وقطر.
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