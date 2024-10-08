محمد بن سلمان يُطمئِن الجميع على صحة العاهل السعودي

وترأس الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت، الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها في منصة إكس، أن “ولي العهد يُطمْئِنُ الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته- رعاه الله- داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية”.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر إسرائيلي: نطبق في لبنان ما تعلمناه بحرب غزة
-
وزير إسرائيلي: جنودنا احتلوا مارون الراس اللبنانية
-
استشهاد 3 أشخاص بغارة إسرائيلية شرق لبنان
-
غالانت: تمت تصفية نصر الله وربما خليفته أيضا
-
الجيش اللبناني يؤكد التزامه بالقرار الأممي 1701
-
رئيس فنزويلا: سنقف دائما مع فلسطين في قضيتها العادلة
-
أكسيوس: أوستن غضب عندما أبلغه غالانت باغتيال نصر الله
-
مصدر حكومي ألماني يعلن استعداد شولتس للتحدث مع بوتين