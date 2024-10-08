محمد بن سلمان يُطمئِن الجميع على صحة العاهل السعودي

الوكيل الإخباري- طمأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجميع، الثلاثاء، على صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، أن الملك سلمان يجري فحوصات طبية جراء “التهاب في الرئة”، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وترأس الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت، الثلاثاء.