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محمد بن سلمان يُطمئِن الجميع على صحة العاهل السعودي

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان
الثلاثاء، 08-10-2024 06:14 م

الوكيل الإخباري-   طمأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجميع، الثلاثاء، على صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، أن الملك سلمان يجري فحوصات طبية جراء “التهاب في الرئة”، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وترأس الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت، الثلاثاء.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها في منصة إكس، أن “ولي العهد يُطمْئِنُ الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته- رعاه الله- داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية”.

 
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