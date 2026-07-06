مخالفات العمرة تطيح بعشرات شركات السياحة في مصر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية توقيع جزاءات على 66 شركة سياحية عقب انتهاء موسم العمرة الماضي بعد رصد عدد من المخالفات خلال متابعة تنفيذ برامج العمرة.



وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي خلال مؤتمر صحفي عقده بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، إن العقوبات تنوعت بحسب طبيعة المخالفات، وتراوحت بين إلغاء التراخيص، والإيقاف الجزئي عن تنظيم رحلات العمرة لفترات تبدأ من شهر وتصل إلى عام.

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وأوضح الوزير أن الوزارة ألغت تراخيص 8 شركات سياحية، كما أوقفت شركتين عن تنظيم برامج العمرة لمدة عام كامل، وأوقفت شركة لمدة ستة أشهر، وثلاث شركات لمدة شهرين، و39 شركة لمدة شهر، إلى جانب توقيع جزاءات أخرى على باقي الشركات المخالفة.