السبت 2025-05-17 08:23 م
 

مداهمة وكر خلية لتنظيم داعش الإرهابي في حلب

وزارة الداخلية السورية
وزارة الداخلية السورية
 
السبت، 17-05-2025 07:29 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية أمن حلب، تنفيذ عملية مداهمة استهدفت وكراً تتحصن فيه خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وذلك بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة، ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها على تلغرام أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية، فيما لا تزال العملية مستمرة للوصول إلى بقية عناصرها.

وأضافت الوزارة أن الاشتباكات التي رافقت العملية أسفرت عن مقتل عنصر من قوى الأمن العام، قبل أن تتمكن الدورية من اقتحام الموقع، وضبط عبوات ناسفة، وسترة مفخخة، وعدة بدلات تعود لقوى الأمن العام كانت بحوزة أفراد الخلية.

وبحسب الوزارة فإن الجهات الأمنية مستمرة بعملياتها الرامية إلى رصد ومنع أي نشاط إرهابي، ومواصلة الجهود الحثيثة لضمان استتباب الأمن والاستقرار في جميع المناطق ضمن الأراضي السورية.
 
gnews

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