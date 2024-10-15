 
الثلاثاء 2024-10-15 01:23 م
 
 

مدتها 30 يوماً.. تأشيرة إلكترونية لدخول الإمارات

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري-   دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في زيارة الإمارات إلى الحصول على التأشيرة الإلكترونية قبل سفرهم، التي تتيح لهم البقاء في الدولة 30 يوماً مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة.

اضافة اعلان


وللحصول على التأشيرة الإلكترونية، أوضحت الحكومة الرقمية على موقعها الإلكتروني أنه "يجب أن تكون صلاحية إقامة المقيم في دول مجلس التعاون لا تقل عن عام، وأن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول لا تقل عن 6 أشهر عند الوصول لمنافذ الإمارات".


وأشارت إلى أنه "لن تتم الموافقة على طلب تأشيرة الزيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم".


ونوهت إلى أن "صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول المجلس 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوماً من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة".


وأشارت إلى أنه "لن يسمح لحامل إذن الدخول للمقيم أو المرافق في مجلس التعاون الدخول إلى الإمارات في حال تبين أن إقامته منتهية أو ملغاة، كما أنه لن يسمح لحامل الإذن بالدخول في حال تبين أنه غير مطابق للمهنة بعد إصدار الإذن".

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة العدل: إنجاز 482 مزادا إلكترونيا في أيلول

تعبيرية

طب وصحة متى يبدأ الجسم في فقدان الوزن بعد "الدايت"؟

تعبيرية

فلسطين القسام: قتلى وجرحى في صفوف العدو بعد استهدافهم بعبوة "برميلية"

تعبيرية

أخبار محلية الزراعة: بدء الاتفاق مع مصانع "مركزات البندورة" كجزء من الدعم الحكومي لمزارعي البندورة

ع

عربي ودولي فنلندا: الغرب تعب من دعم أوكرانيا وبدأ يفكر بسبل التسوية

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير

فلسطين رغم الحصار والإبادة .. بن غفير يحرض مجدداً على عدم إدخال الوقود لغزة

تعبيرية

المرأة والجمال خريف 2024.. ما اللون الذي سيُهيمن على ساحة الموضة؟

تعبيرية

منوعات هذا أبرز أسباب اندلاع حريق بالسيارة أثناء المسير !



 


الأكثر مشاهدة