مدتها 30 يوماً.. تأشيرة إلكترونية لدخول الإمارات

وللحصول على التأشيرة الإلكترونية، أوضحت الحكومة الرقمية على موقعها الإلكتروني أنه "يجب أن تكون صلاحية إقامة المقيم في دول مجلس التعاون لا تقل عن عام، وأن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول لا تقل عن 6 أشهر عند الوصول لمنافذ الإمارات".
وأشارت إلى أنه "لن تتم الموافقة على طلب تأشيرة الزيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم".
ونوهت إلى أن "صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول المجلس 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوماً من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة".
وأشارت إلى أنه "لن يسمح لحامل إذن الدخول للمقيم أو المرافق في مجلس التعاون الدخول إلى الإمارات في حال تبين أن إقامته منتهية أو ملغاة، كما أنه لن يسمح لحامل الإذن بالدخول في حال تبين أنه غير مطابق للمهنة بعد إصدار الإذن".
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