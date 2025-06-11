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مدريد تدين استهداف مكاتب "أطباء العالم – إسبانيا" في دير البلح

العلم الإسباني
العلم الإسباني
 
الأربعاء، 11-06-2025 02:26 م
الوكيل الإخباري- أعربت الحكومة الإسبانية عن إدانتها للهجوم الذي نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مكاتب منظمة "أطباء العالم – إسبانيا" في دير البلح، حيث كانت تُنسّق من خلالها العديد من التدخلات الإنسانية، الممولة بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.اضافة اعلان


وقالت الحكومة الإسبانية في بيان، اليوم الأربعاء، إن استهداف مبنى تم إبلاغ السلطات العسكرية الإسرائيلية مسبقاً بأنه تابع لمنظمة إنسانية ويحظى بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، يعد انتهاكاً محتملاً لهذا القانون، وهو أمر ترفضه الحكومة الإسبانية تماماً.

وطالبت مدريد بـاستئناف فوري وكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ومحايد، من أجل إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وصون كرامة المدنيين.

يُشار إلى أن استهداف إسرائيل لمكاتب "أطباء العالم – إسبانيا" أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال.

بترا
 
gnews

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