مدريد تدين استهداف مكاتب "أطباء العالم – إسبانيا" في دير البلح

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان، اليوم الأربعاء، إن استهداف مبنى تم إبلاغ السلطات العسكرية الإسرائيلية مسبقاً بأنه تابع لمنظمة إنسانية ويحظى بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، يعد انتهاكاً محتملاً لهذا القانون، وهو أمر ترفضه الحكومة الإسبانية تماماً.
وطالبت مدريد بـاستئناف فوري وكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ومحايد، من أجل إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وصون كرامة المدنيين.
يُشار إلى أن استهداف إسرائيل لمكاتب "أطباء العالم – إسبانيا" أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال.
بترا
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