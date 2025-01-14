مدعي عام الجنائية الدولية يدعو القضاة لرفض الاستئناف الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، القضاة في المحكمة على وجوب رفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن التحقيق في الحرب في قطاع غزة.

اضافة اعلان



يأتي ذلك، بعدما قدمت إسرائيل استئنافا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيه بتعليق مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرهما خان في نوفمبر 2024، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة، وإعادة النظر فيهما.



وسبق أن دعا خان في ديسمبر 2024، غرفة الاستئناف إلى رفض هذا الطلب، معتبرا أنه غير ذي صلة في الوقت الحالي، مع إمكانية تقديم مثل هذا الطلب في مراحل لاحقة من العملية القضائية.



تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي الاعتقال استنادا إلى تحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.