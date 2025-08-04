مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جداً

وفي مقابلة مع قناة أسترالية، شدّد بلويت - الذي سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة - على أنه لو كان على رأس المحكمة، لما تردّد في إعداد لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وقارن بلويت بين ما يحدث في غزة والمجزرة التي شهدتها مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك عام 1995، مشيراً إلى أن "النية المتعمّدة للقضاء على جماعة سياسية أو دينية أو إثنية تُعد أحد المؤشرات الأساسية على وقوع جريمة إبادة جماعية".
وأضاف: "لا يوجد دليل أوضح من التصريحات التي يدلي بها بعض القادة الإسرائيليين من حين لآخر، والتي تشير إلى رغبتهم في محو الفلسطينيين من على وجه الأرض"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
ووصف بلويت الهجمات الإسرائيلية المتكررة بأنها "غير متناسبة"، موضحاً أن استهداف مبانٍ بدعوى وجود قيادي في حركة حماس داخلها، لا يُراعي سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
الجزيرة
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