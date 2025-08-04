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مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جداً

إسرائيل تواصل حربا مدمرة على غزة وسط تجويع وحصار
إسرائيل تواصل حربا مدمرة على غزة وسط تجويع وحصار
 
الإثنين، 04-08-2025 12:26 ص
الوكيل الإخباري-  قال المدّعي العام الأسترالي السابق غراهام بلويت إن الأدلة التي تشير إلى وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة "كثيرة جداً"، مؤكداً أن التصريحات الصادرة عن بعض القادة الإسرائيليين تمثل دليلاً واضحاً على النية المتعمّدة لمحو الفلسطينيين.اضافة اعلان


وفي مقابلة مع قناة أسترالية، شدّد بلويت - الذي سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة - على أنه لو كان على رأس المحكمة، لما تردّد في إعداد لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.

وقارن بلويت بين ما يحدث في غزة والمجزرة التي شهدتها مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك عام 1995، مشيراً إلى أن "النية المتعمّدة للقضاء على جماعة سياسية أو دينية أو إثنية تُعد أحد المؤشرات الأساسية على وقوع جريمة إبادة جماعية".

وأضاف: "لا يوجد دليل أوضح من التصريحات التي يدلي بها بعض القادة الإسرائيليين من حين لآخر، والتي تشير إلى رغبتهم في محو الفلسطينيين من على وجه الأرض"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ووصف بلويت الهجمات الإسرائيلية المتكررة بأنها "غير متناسبة"، موضحاً أن استهداف مبانٍ بدعوى وجود قيادي في حركة حماس داخلها، لا يُراعي سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

الجزيرة
 
 
gnews

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