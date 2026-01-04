الأحد 2026-01-04 08:33 م

مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"

الأحد، 04-01-2026 07:54 م
الوكيل الإخباري-   علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على التصرفات الأمريكية الأخيرة تجاه فنزويلا، واصفًا إياها بـ"غير القانونية" لكنها "متسقة إلى حد ما" في إطار الدفاع عن مصالح أمريكا.اضافة اعلان


وقال مدفيديف ردًا على أسئلة وكالة "تاس": "يجب الاعتراف بأنه، على الرغم من عدم شرعية سلوك ترامب الواضحة، إلا أنه لا يمكن إنكار اتساقه إلى حد ما. فهو يدافع بشدة مع فريقه عن المصالح الوطنية لبلاده، بكل أنواعها: سواء السياسية (أمريكا اللاتينية - الفناء الخلفي للولايات المتحدة)، أو الاقتصادية (أعطونا نفطكم واحتياطياتكم الأخرى)".

وأضاف مدفيديف أن هذا الموقف ليس بجديد على السياسة الأمريكية، قائلاً: "ترامب لم يبتكر هذا الموقف على الإطلاق. كان الدافع الرئيسي للعم سام دائمًا بسيطًا: احتياطيات الآخرين".

واستشهد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بتصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين، قائلاً: "يكفي تذكر العمة أولبرايت الشريرة والوقحة التي تحدثت دون خجل عن عدم عدالة حصول روسيا على مثل هذه الثروات. وهذا يعني أنه يجب إعادة توزيعها، كما هو الحال مع المواد الأرضية النادرة في أوكرانيا. تذكر ترامب هذه على الفور".

يأتي تعليق مدفيديف في أعقاب سلسلة من التطورات السريعة التي شهدتها فنزويلا، بما في ذلك التدخل العسكري الأمريكي المعلن الذي أدى إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها "غير قانونية"، بينما قالت الإدارة الأمريكية إن مادورو "سيواجه المحاكمة". كما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، وعن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرًا، داعية إلى "الإفراج عنهما" و"منع المزيد من التصعيد" في الوضع.

روسيا اليوم 
 
 


مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"

