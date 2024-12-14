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مدفيديف: خياران أمام أوكرانيا.. إما معنا أو الاختفاء من الخريطة

ديمتري مدفيديف
ديمتري مدفيديف
السبت، 14-12-2024 08:58 ص
الوكيل الإخباري- فيما يتواصل القتال الشرس بالجبهات الروسية الأوكرانية، قال ديميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن أوكرانيا تواجه خيارين: إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تماما من خريطة العالم.اضافة اعلان


وجاء تصريح مدفيديف في مقالة منشورة له في "مجلة الشؤون الدولية" جاء فيها: لكي لا تختفي أوكرانيا من خريطة العالم، فيتعين عليها أن تعمل على تهدئة كبرياء "الاختلاف والتفوق" و"طرد شياطين الأكرنة السياسية.

وأضاف بالقول: "اليوم، تواجه أوكرانيا خيارين لا ثالث لهما: إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تماما من خريطة العالم".

لكن وفي الوقت نفسه، بحسب مدفيديف، "لا يطلب أحد من الأوكرانيين التضحية لا بالروح ولا بالجسد من أجل حريتهم، بل بكل بساطة يجب عليهم تهدئة كبرياء الاختلاف والتفوق، والتخلي عن معارضة كل ما هو روسي وطرد شياطين الأكرنة السياسية".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد، خلال لقاء جمعه مع مدفيديف في بكين يوم الخميس، أن بلاده ستواصل العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

في الأثناء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي، الجمعة، بالفيديو إنه من الضروري اتخاذ خطوات توضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "إرهابه لن ينجح".

واقترح أن يركز شركاء أوكرانيا الغربيون بشكل أقل على الاستقرار في موسكو وبشكل أكثر على الأمن العالمي. وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة لتقديم حزمة مساعدات جديدة لبلاده بقيمة 500 مليون دولار.

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