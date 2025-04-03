مدفيديف عن فرض الرسوم الجمركية: ستكسر سلاسل التجارة القديمة

الوكيل الإخباري- أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده أن عواقب فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ستكون عالمية، حيث ستنكسر سلاسل التجارة القديمة، لكن سلاسل جديدة ستظهر.

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جاء ذلك وفقا لما كتبه مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث تابع أن عواقب فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ستطال العالم أجمع، وبحسبه سيتم فرض رسوم جمركية مضادة على البضائع القادمة من الولايات المتحدة، وكتب أن " ترامب قام بتشويه النظام التجاري العالمي بشكل وحشي بفرضه الرسوم الجمركية على العالم أجمع تقريبا، وستكون العواقب عالمية، وستتكسر سلاسل التجارة القديمة، لكن سلاسل جديدة سوف تظهر".



وتساءل مدفيديف: "ماذا عنا؟ إن روسيا بالكاد تتاجر مع الولايات المتحدة أو مع الاتحاد الأوروبي: فجميع معاملاتها تقريبا خاضعة للعقوبات. لكننا لا نزال في مرحلة التطور، وبسرعة مقبولة إلى حد ما: ففي الربع الأول من عام 2025 سيكون النمو نحو 3%، لذلك لا داعي لكل هذا الضجيج، وبناء على النصيحة الخالدة للو تزو، من المفيد الآن أن نجلس إلى حافة النهر في انتظار جثة العدو طافية بجانبنا. الجثة المتحللة للاقتصاد الأوروبي".



وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس 2 أبريل حدا أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة. وحدد بالنسبة لبعض الدول تعريفات خاصة، وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارا من 3 أبريل.