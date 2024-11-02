وفي مقابلة مع RT، أشار مدفيديف إلى أنه من المستبعد أن تكون الدولة العميقة في الولايات المتحدة، تريد حربا عالمية ثالثة، ولكن لسبب ما يعتقدون أن "الروس لن يتجاوزوا أبدا خطا معينا".
وأضاف مدفيدديف: "إنهم مخطئون حتما. إذا كان الأمر يتعلق بوجود دولتنا، وهو ما قاله رئيس بلادنا مرارا وتكرارا، كما قال خادمكم المتواضع، وقاله آخرون، فمن الطبيعي أنه لن يكون لدينا أي خيار آخر. كل شخص يتولى منصب رئيس دولة نووية يتحمل بشكل أساسي هذا الالتزام بالدفاع عن البلاد حتى النهاية".
وشدد مدفيديف على أن "هذا ينطبق كذلك على روسيا الاتحادية".
ووفقا له، في هذا الشأن، "تفتقر المؤسسة السياسية الحالية - في كل من الولايات المتحدة وأوروبا - إلى البصيرة ودقة العقل التي تميز بها، على سبيل المثال، [هنري ] كيسنجر".
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