مديرة الاستخبارات الأمريكية: العملية العسكرية لم تؤثر على النظام في إيران

أرشيفية
 
الأربعاء، 18-03-2026 10:46 م

الوكيل الإخباري- صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد بأن العملية العسكرية الأمريكية لم تؤثر على النظام السياسي في إيران.

وقالت غابارد خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، إن "النظام في إيران يبدو أنه لم يتأثر".

وفي الوقت ذاته اعتبرت أن العملية الأمريكية قلصت النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وأدت إلى الحد من القدرات المتوفرة لدى السلطات الإيرانية.

يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.


ومع ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لدى إيران بنية سياسية ثابتة، وهي لا تزال تعمل.

 

عربي ودولي واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

عربي ودولي العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

عربي ودولي قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

عربي ودولي إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






