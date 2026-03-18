مديرة الاستخبارات الأمريكية: العملية العسكرية لم تؤثر على النظام في إيران

الوكيل الإخباري- صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد بأن العملية العسكرية الأمريكية لم تؤثر على النظام السياسي في إيران.



وقالت غابارد خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، إن "النظام في إيران يبدو أنه لم يتأثر".

اضافة اعلان



وفي الوقت ذاته اعتبرت أن العملية الأمريكية قلصت النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وأدت إلى الحد من القدرات المتوفرة لدى السلطات الإيرانية.



يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.



ومع ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لدى إيران بنية سياسية ثابتة، وهي لا تزال تعمل.