مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد تستقيل من منصبها

وبحسب رسالة استقالة رسمية حصلت عليها "فوكس نيوز"، أوضحت غابارد أن قرارها جاء نتيجة تشخيص إصابة زوجها أبراهام ويليامز بنوع نادر جدا من سرطان العظام، ما يستدعي تفرغها الكامل لدعمه خلال فترة العلاج المقبلة.
وقالت غابارد في رسالتها إنها "تشعر بامتنان عميق للثقة التي منحت لها"، مشيرة إلى أنها حققت خلال فترة توليها المنصب “تقدما مهما في تعزيز الشفافية وإصلاح مجتمع الاستخبارات"، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن "المهمة لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل".
وأضافت أنها ستعمل على ضمان انتقال سلس للقيادة داخل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتجنب أي تعطيل في عمل المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت غابارد قد شغلت منصبها في إطار إصلاحات واسعة داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، شملت تقليص النفقات، وإعادة هيكلة بعض البرامج، وإطلاق مبادرات تتعلق بالشفافية ونشر وثائق سرية سابقة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل لمراجعة ما وصف بـ"تسييس العمل الاستخباراتي" في ملفات داخلية حساسة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه واشنطن جدلا سياسيا واسعا حول أداء المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وسط انقسام حاد بشأن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية.
