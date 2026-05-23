مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد تستقيل من منصبها

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، استقالتها من منصبها، على أن تنتهي فترة عملها رسميا في 30 يونيو المقبل، وذلك بعد أقل من عامين على توليها المنصب.



وبحسب رسالة استقالة رسمية حصلت عليها "فوكس نيوز"، أوضحت غابارد أن قرارها جاء نتيجة تشخيص إصابة زوجها أبراهام ويليامز بنوع نادر جدا من سرطان العظام، ما يستدعي تفرغها الكامل لدعمه خلال فترة العلاج المقبلة.



وقالت غابارد في رسالتها إنها "تشعر بامتنان عميق للثقة التي منحت لها"، مشيرة إلى أنها حققت خلال فترة توليها المنصب “تقدما مهما في تعزيز الشفافية وإصلاح مجتمع الاستخبارات"، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن "المهمة لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل".

اضافة اعلان



وأضافت أنها ستعمل على ضمان انتقال سلس للقيادة داخل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتجنب أي تعطيل في عمل المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية.