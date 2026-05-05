الثلاثاء 2026-05-05 08:38 ص

مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027

مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027
شعار صندوق النقد الدولي
 
الثلاثاء، 05-05-2026 05:34 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الثلاثاء من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "نتائج أسوأ بكثير" إذا امتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى عام 2027 وبلغت أسعار النفط قرابة 125 دولارا للبرميل.اضافة اعلان


وقالت جورجيفا إن استمرار الحرب يعني أن سيناريو المؤسسة المالية الدولية، الذي كان يفترض حدوث تباطؤ طفيف في النمو العالمي وارتفاع طفيف في الأسعار، لم يعد واقعيا.

وأضافت في مؤتمر استضافه معهد ميلكن أن "السيناريو المعاكس" لدى صندوق النقد الدولي أصبح ساريا بالفعل.

وأوضحت أن توقعات التضخم على المدى الطويل ما زالت مستقرة، وأن الأوضاع المالية لا تتجه إلى مزيد من التشديد، لكن ذلك ربما يتغير إذا استمرت الحرب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فضل شاكر

فن ومشاهير اتجاه لإعلان براءة فضل شاكر.. متى سيصدر الحكم؟

مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

عربي ودولي مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

أخبار محلية ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

حريق مركبة يسبب أزمة مرورية خانقة بالقرب من مستشفى الملكة علياء العسكري

أخبار محلية حريق مركبة يسبب أزمة مرورية خانقة بالقرب من مستشفى الملكة علياء العسكري

جرافة إسرائيلية تهدم منزل فلسطيني

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا شمال القدس

ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء الثلاثاء أن حريقا اندلع في سفن تجارية عدة في رصيف ميناء داير جنوبي إيران، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق وأن سببه لا يزال مجهولا.

عربي ودولي اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني

مضخة نفط خام

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

صفائح ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الثلاثاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 