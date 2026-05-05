مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027

الوكيل الإخباري- حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الثلاثاء من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "نتائج أسوأ بكثير" إذا امتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى عام 2027 وبلغت أسعار النفط قرابة 125 دولارا للبرميل.





وقالت جورجيفا إن استمرار الحرب يعني أن سيناريو المؤسسة المالية الدولية، الذي كان يفترض حدوث تباطؤ طفيف في النمو العالمي وارتفاع طفيف في الأسعار، لم يعد واقعيا.



وأضافت في مؤتمر استضافه معهد ميلكن أن "السيناريو المعاكس" لدى صندوق النقد الدولي أصبح ساريا بالفعل.



وأوضحت أن توقعات التضخم على المدى الطويل ما زالت مستقرة، وأن الأوضاع المالية لا تتجه إلى مزيد من التشديد، لكن ذلك ربما يتغير إذا استمرت الحرب.





