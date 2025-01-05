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مدير المكتب الإعلامي لبشار الأسد: روسيا لم تستجب لطلبات الرئيس السوري منذ سقوط حلب

بشار الأسد
بشار الأسد
الأحد، 05-01-2025 02:43 ص

الوكيل الإخباري- قال كامل صقر، مدير المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية سابقا إن روسيا لم تستجب لطلبات بشار الأسد باستخدام قاعدة حميميم لنقل مساعدات عسكرية إيرانية للجيش السوري، وذلك بعد سقوط حلب.

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وقال صقر في بودكاست عبر منصة "مزيج" إن الأسد فشل بالاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار 3 أيام سبقت 8 ديسمبر يوم سيطرة المعارضة على دمشق.

وتابع أن الإيرانيين أبلغوا الأسد أنهم لم يتلقوا تأكيدات أنه بإمكانهم تحريك طائرات إيرانية إلى حميميم وأن تعبر اجواء العراق وسوريا، مؤكدا أنه عند سؤال موسكو عن تلك التأكيدات لم تتم الاستجابة لطلب الأسد بشأن السماح بهبوط طائرات إيرانية في قاعدة حميميم.

وأكد أن الإيرانيين قالوا إن الأمريكيين هددوا بإسقاط طائرة كانت قد تحركت من إيران ودخلت أجواء العراق باتجاه حميميم، ما اضطرها للعودة إلى طهران.

وقال إن وضع المؤسسة العسكرية في سوريا قبل سقوط حلب كان سيئا ولا يسمح لها بخوض معارك، بالاضافة إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد عن متدهورا.

وأكد صقر أن الجانب العراقي أبلغ السوريين يوم 6 ديسمبر أن تركيا ترفض أي حوار حاليا مع الأسد.

 
gnews

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