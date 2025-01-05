مدير المكتب الإعلامي لبشار الأسد: روسيا لم تستجب لطلبات الرئيس السوري منذ سقوط حلب

وتابع أن الإيرانيين أبلغوا الأسد أنهم لم يتلقوا تأكيدات أنه بإمكانهم تحريك طائرات إيرانية إلى حميميم وأن تعبر اجواء العراق وسوريا، مؤكدا أنه عند سؤال موسكو عن تلك التأكيدات لم تتم الاستجابة لطلب الأسد بشأن السماح بهبوط طائرات إيرانية في قاعدة حميميم.
وأكد أن الإيرانيين قالوا إن الأمريكيين هددوا بإسقاط طائرة كانت قد تحركت من إيران ودخلت أجواء العراق باتجاه حميميم، ما اضطرها للعودة إلى طهران.
وقال إن وضع المؤسسة العسكرية في سوريا قبل سقوط حلب كان سيئا ولا يسمح لها بخوض معارك، بالاضافة إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد عن متدهورا.
وأكد صقر أن الجانب العراقي أبلغ السوريين يوم 6 ديسمبر أن تركيا ترفض أي حوار حاليا مع الأسد.
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