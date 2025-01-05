مدير المكتب الإعلامي لبشار الأسد: روسيا لم تستجب لطلبات الرئيس السوري منذ سقوط حلب

الوكيل الإخباري- قال كامل صقر، مدير المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية سابقا إن روسيا لم تستجب لطلبات بشار الأسد باستخدام قاعدة حميميم لنقل مساعدات عسكرية إيرانية للجيش السوري، وذلك بعد سقوط حلب.

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