 
الأربعاء 2024-11-13 09:31 ص
 

مدير الوكالة الذرية يزور إيران لإجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
الأربعاء، 13-11-2024 09:08 ص
الوكيل الإخباري-  يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الأربعاء إلى إيران لإجراء مباحثات مفصلية، غداة تحذيره من أن “هوامش المناورة بدأت تتقلص” بشأن برنامج طهران النووي.اضافة اعلان


ويزور مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة الجمهورية الإسلامية في ظل مناخ من التوتر الحاد بين إيران وإسرائيل، وبعد يومين من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن طهران باتت “أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية”.

وتتّهم إسرائيل منذ سنوات إيران بالسعي لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية التي تتهم بدورها الدولة العبرية بالوقوف خلف عمليات اغتيال علماء وتخريب منشآت نووية.

وكالات
 
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