الثلاثاء 2025-06-03 04:53 م
 

مدير مكتب زيلينسكي يزور واشنطن لإجراء محادثات بشأن الدعم العسكري

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 03-06-2025 03:30 م
الوكيل الإخباري-   وصل وفد حكومي أوكراني إلى واشنطن، الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن الدعم العسكري والعقوبات ضد روسيا، وذلك بعد يوم من عقد كييف وموسكو جولة ثانية من محادثات السلام.اضافة اعلان


وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إنه وصل إلى واشنطن مع يوليا سفيريدينكو النائب الأولى لرئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين.

وأضاف على تطبيق تيليغرام "سنعمل بنشاط على تعزيز القضايا المهمة لأوكرانيا. جدول أعمالنا شامل إلى حد ما".

وأوضح "نحن نخطط للحديث عن الدعم الدفاعي والوضع في ساحة المعركة وتعزيز العقوبات ضد روسيا..."

وقال يرماك إن المسؤولين سيناقشون أيضا اتفاق المعادن الثنائي الذي يمنح الولايات المتحدة ميزة الوصول إلى مشروعات المعادن الأوكرانية الجديدة وإنشاء صندوق استثماري يمكن استخدامه لإعادة إعمار أوكرانيا.

لم تحرز أوكرانيا وروسيا تقدما يذكر خلال الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول ولا تزال مواقفهما متباعدة.

وحث الرئيس زيلينسكي الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب مرارا على فرض عقوبات أشد على روسيا إذا عرقلت موسكو محادثات السلام.
 
gnews

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