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مدير منظمة الصحة العالمية يزور الكونغو الديموقراطية مع تفاقم تفشي فيروس إيبولا

مدير منظمة الصحة العالمية يزور الكونغو الديموقراطية مع تفاقم تفشي فيروس إيبولا
ارشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:57 م
الوكيل الإخباري-   وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية للقاء الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، في وقت يتفاقم تفشي وباء إيبولا، بحسب ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء.اضافة اعلان


وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة في 15 أيار، وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أن الوباء ينتشر بوتيرة "استثنائية"، داعية إلى تكثيف الاستجابة الصحية.

وقالت المنظمة إن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 3874 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1751 منذ بدء التفشي.

وكان التفشي الأكثر فتكا قد وقع بين عامي 2018 و2020، إذ أودى بحياة نحو 2300 شخص من أصل نحو 3500 إصابة مسجلة.

ووصل غيبرييسوس إلى العاصمة كينشاسا الثلاثاء، وكان من المقرر أن يلتقي تشيسيكيدي الأربعاء، وفق ما أفاد متحدث باسم المنظمة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كان تيدروس قد زار البلاد أواخر أيار، حيث توجه إلى مقاطعة إيتوري في شمال شرق البلاد، التي سُجل فيها نحو 90 % من حالات إيبولا.

وينجم التفشي الحالي عن متحور بونديبوغيو من الفيروس، الذي لا يتوفر له أي لقاح أو علاج، حتى الآن.

وتعاني المقاطعات الخمس المتضررة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من ضعف حضور مؤسسات الدولة، وتفتقر بشكل كبير الى البنى التحتية الصحية.

وينتقل فيروس إيبولا عبر المخالطة الوثيقة وسوائل الجسم الملوثة، ويسبب حمى نزفية، وقد أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية.
 
 


gnews

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