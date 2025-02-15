مراكز رصد: زلزال بقوة 6 درجات يضرب إثيوبيا

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع بالقرب من منطقة ميتاهار في أوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا وأكثرها اكتظاظا بالسكان حيث يقطنها قرابة نصف مليون شخص.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
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