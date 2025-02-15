مراكز رصد: زلزال بقوة 6 درجات يضرب إثيوبيا

الوكيل الإخباري- ذكرت مراكز متخصصة في رصد الزلازل أن زلزالا بلغت شدته 6 درجات، بمقياس ريختر، هز وسط إثيوبيا، أمس الجمعة.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع بالقرب من منطقة ميتاهار في أوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا وأكثرها اكتظاظا بالسكان حيث يقطنها قرابة نصف مليون شخص.



وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.





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سكاي نيوز عربية