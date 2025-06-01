مرسوم رئاسي هام من الرئيس الشرع مع قرب عيد الأضحى

ونصّ المرسوم على منح مبلغ مقطوع قدره 500 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، و300 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.
وتشمل هذه المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين، وكذلك العاملين بالأجر اليومي، على أن تُعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
وكلف المرسوم وزير المالية بتنفيذ أحكامه، مشيرًا إلى أنه يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره في 31 أيار 2025، الموافق 4 ذو الحجة 1446 هـ.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 151 قتيلاً
-
هزة أرضية بقوة 3.1 درجات قبالة سواحل تونس الشرقية
-
عون يصل بغداد والسوداني في استقباله
-
بعد سنوات من الصراع.. الأمير هاري يفاجئ العائلة المالكة بطلب غريب
-
كالاس: "الحب القاسي" لترامب أفضل من عدم وجوده
-
البولنديون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد في جولة الإعادة
-
من ذهب الميداليات إلى سواد الحداد .. حادث يغيّب 21 رياضياً في نيجيريا
-
طهران: سنرد على استغلال سعة صدرنا في الملف النووي