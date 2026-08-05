مرشح من أصول عربية يفوز بانتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان

ويُعد السيد أول تقدمي يفوز في انتخابات تمهيدية على مستوى الولاية في ميشيغان التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب في 2024، إذ ركزت رسالته في الحملة الانتخابية على الرعاية الصحية والاقتصاد وإنهاء المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل.
وسيتنافس بذلك على المقعد مع مايك روجرز عضو الكونغرس الجمهوري السابق عند إجراء انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.
وتحولت انتخابات أمس الثلاثاء، التي وصفت بأنها اختبار حاسم لتوجه الحزب، إلى منافسة حامية مع تحقيق السيد الفوز لكن بفارق ضئيل عن النائبة هالي ستيفنز، وهي مرشحة معتدلة تحظى بدعم قادة الحزب الديمقراطي وجماعات مؤيدة لإسرائيل.
وحصل السيد على 48.5% من الأصوات متقدما بذلك على ستيفنز التي حصلت على 47.5%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وقال السيد في مؤتمر صحفي: "آمل ألا تبقى ديمقراطيتنا كما هي. من الآن فصاعدا، يمكننا دائما أن نشير ونقول: ‘لا، هذه ديمقراطية الشعب، وسنظل دائما أصحابها‘".
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