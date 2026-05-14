مرصد عالمي: 40% من سكان السودان يواجهون الجوع الشديد

الخميس، 14-05-2026 05:28 م

الوكيل الإخباري-   جاء في تقرير أصدره التصنيف المراحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي للجوع، أن نحو 19.5 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكان، يواجهون الجوع الشديد، في الوقت الذي تتغير فيه معالم حرب تسببت في أسوأ أزمة جوع في العالم.

وأبرز ما أسفرت عنه الحرب، المستمرة منذ ثلاث سنوات في السودان، هو انتشار الجوع والمجاعة ومقتل مئات الآلاف، فضلا عن تدمير الاقتصاد والزراعة وتشريد 14 مليون شخص.

 
 


