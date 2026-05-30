مركز الأمن البحري العماني يحذر من جسم طافٍ بمضيق هرمز

03:54 م

الوكيل الإخباري- حثّ مركز الأمن البحري العماني السبت مرتادي البحر والصيادين والسفن على توخي أقصى درجات الحذر بعد رصد جسم طافٍ يشتبه بأنه لغم بحري غربيّ منطقة المرور الساحلي بمضيق هرمز ضمن البحر الإقليمي العماني. اضافة اعلان





وطلب المركز من الجميع الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فورا للجهات المختصة.









