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مركز البحوث المصري يحدد موعد عيد الفطر

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 11:00 م
الوكيل الإخباري-   وسط اختلاف الترجيحات بين يومي الأحد أو الاثنين المقبلين، حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، موعد عيد الفطر.اضافة اعلان


وأكد المعهد أن “أول يوم من أيام عيد الفطر سيكون يوم الأحد 30 مارس الجاري”.

وقال رئيس المعهد طه رابح: “إن العيد (1 شوال) سيكون فلكيًا يوم الأحد المقبل”، لافتًا إلى أن “الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي المحافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9-12 دقيقة”.

وبحسب ما نشر المعهد في صفحته على “الفيسبوك”، أضاف رابح، في مداخلة هاتفية مع تلفزيون “اليوم السابع “، “أن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لاسيما ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذى أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر”، منوهاً إلى أن “هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان أي أن الاقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد”.

وأشار إلى أن “معهد الفلك يشارك بـ 7 لجان لاستطلاع الهلال بالتنسيق مع دار الإفتاء التي ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025”.
 
gnews

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