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مركز الفلك الدولي يحدد غرة شهر رمضان

شهر رمضان
رمضان
الخميس، 13-02-2025 10:57 ص
الوكيل الإخباري-   كشف مركز الفلك الدولي، عن موعد بداية شهر رمضان لعام 2025، وفقا للتوقعات الفلكية حول إمكانية رؤية الهلال نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.اضافة اعلان


وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، في بيان : "ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان 1446 هـ يوم الجمعة 28 فبراير 2025م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين، وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 مارس/ اذار".
 
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