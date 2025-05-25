مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025

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الوكيل الإخباري- أعلن مركز الفلك الدولي، في بيان صادر الأحد، أن يوم الأربعاء 28 مايو 2025 من المتوقع أن يكون غرة شهر ذي الحجة 1446 هـ، وأن يوم الجمعة 6 يونيو 2025 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية، بناءً على توقعات رؤية هلال الشهر. اضافة اعلان





وأوضح المركز أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال ذي الحجة يوم الثلاثاء 27 مايو 2