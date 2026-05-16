مركز الفلك الدولي ينشر صورة لهلال آخر ذو القعدة

وأوضح المركز أن الصورة التُقطت يوم السبت 16 مايو 2026 عند الساعة 03:45 عصرًا بتوقيت الإمارات، حيث بلغ بُعد القمر عن الشمس 7.5 درجات، فيما كان عمر القمر سالب 8 ساعات و32 دقيقة، في إشارة إلى أن الاقتران لم يكن قد حدث بعد.
وأشار المركز إلى أن الهلال الظاهر في الصورة هو هلال آخر شهر ذو القعدة، وليس هلال شهر ذي الحجة، مؤكدًا أن تحري هلال ذي الحجة في العالم الإسلامي سيتم مساء يوم الأحد 17 مايو 2026.
وبيّن المركز أن يوم السبت يوافق 28 ذو القعدة في معظم الدول الإسلامية، باستثناء تركيا التي توافق فيها التاريخ 29 ذو القعدة، وبنغلادش التي توافق فيها 27 ذو القعدة.
