مركز الفلك الدولي ينشر صورة لهلال آخر ذو القعدة

الوكيل الإخباري- نشر مركز الفلك الدولي صورة لهلال آخر شهر ذو القعدة لعام 1447هـ، جرى تصويرها نهار السبت من مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، التابع للمركز، في مشهد فلكي نادر يوثق الهلال قبل ولادة هلال شهر ذي الحجة.

وأوضح المركز أن الصورة التُقطت يوم السبت 16 مايو 2026 عند الساعة 03:45 عصرًا بتوقيت الإمارات، حيث بلغ بُعد القمر عن الشمس 7.5 درجات، فيما كان عمر القمر سالب 8 ساعات و32 دقيقة، في إشارة إلى أن الاقتران لم يكن قد حدث بعد.



وأشار المركز إلى أن الهلال الظاهر في الصورة هو هلال آخر شهر ذو القعدة، وليس هلال شهر ذي الحجة، مؤكدًا أن تحري هلال ذي الحجة في العالم الإسلامي سيتم مساء يوم الأحد 17 مايو 2026.