مسؤولان إيرانيان: الغارات استهدفت خمسة مواقع على سواحل إيران الجنوبية

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين اثنين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية، ومنشآت رادار، وبطاريات مدفعية في خمسة مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





وأضافت أن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوي في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم.





