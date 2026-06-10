مسؤولان إيرانيان: الغارات استهدفت خمسة مواقع على سواحل إيران الجنوبية

وأضافت أن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوي في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم.
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