مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام

وبحسب المسؤولين، سيقدم ترامب إحاطة شاملة حول قوة الاستقرار الدولية الخاصة بقطاع غزة خلال اجتماع المجلس، متوقعين أن تحضر وفود من 20 دولة على الأقل الاجتماع، من بينها عدد من رؤساء الدول.
-
أخبار متعلقة
-
هذه الدول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء
-
نتنياهو يشكك باتفاق مع إيران
-
روسيا: حظر خدمات تطبيق المراسلة "واتساب" بشكل كامل
-
السعودية.. أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين
-
مصر تُصدر تحذيرًا بعد إرسال قواتها العسكرية إلى الصومال
-
أميركا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص
-
فرنسا: مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن 850 ألف منزل
-
تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء