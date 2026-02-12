الخميس 2026-02-12 10:14 م

مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 12-02-2026 09:55 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤولان أميركيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن عن إرسال آلاف القوات من عدة دول ضمن ما يعرف بقوة الاستقرار الدولية، في إطار خطة يجري عرضها خلال اجتماع مجلس السلام، وفق ما نقلت رويترز الخميس.

وبحسب المسؤولين، سيقدم ترامب إحاطة شاملة حول قوة الاستقرار الدولية الخاصة بقطاع غزة خلال اجتماع المجلس، متوقعين أن تحضر وفود من 20 دولة على الأقل الاجتماع، من بينها عدد من رؤساء الدول.

 

وأضافا أن الرئيس الأميركي سيعلن كذلك عن خطة تمويل بمليارات الدولارات مخصصة لغزة .

 
 


