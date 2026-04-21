مسؤولة أوروبية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وينبغي فض الشراكة معها

وجاءت تصريحات غيدي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الثلاثاء، والذي يناقش إعادة فرض عقوبات على إسرائيل ومراجعة العلاقات الثنائية.
وأوضحت غيدي أن الاتحاد الأوروبي سبق أن خلص إلى أن إسرائيل انتهكت البند الثاني من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وهو البند المتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وأشارت إلى أن الرأي العام الأوروبي بات يطالب باتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مؤكدة أن المواطنين الأوروبيين "قالوا كفى" ويطالبون بالعدالة والمساءلة.
كما اعتبرت أن قرار إيطاليا تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي مع إسرائيل يمثل مؤشرًا إضافيًا على وجود تحول أوروبي تدريجي.
