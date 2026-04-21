مسؤولة أوروبية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وينبغي فض الشراكة معها

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية "إيف غيدي" إن الوقت حان لإنهاء شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة في فلسطين ولبنان تجاوزت ما وصفته بـ"الخطوط الحمراء" الأوروبية.

وجاءت تصريحات غيدي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الثلاثاء، والذي يناقش إعادة فرض عقوبات على إسرائيل ومراجعة العلاقات الثنائية.



وأوضحت غيدي أن الاتحاد الأوروبي سبق أن خلص إلى أن إسرائيل انتهكت البند الثاني من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وهو البند المتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.



وأشارت إلى أن الرأي العام الأوروبي بات يطالب باتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مؤكدة أن المواطنين الأوروبيين "قالوا كفى" ويطالبون بالعدالة والمساءلة.