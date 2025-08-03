مسؤولة أوروبية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف تجويع غزة

وقالت لحبيب، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، إن حجم المعاناة الإنسانية في غزة مروّع، مطالبة الاحتلال بإنهاء سياسة التجويع التي يمارسها ضد المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وعلى نطاق واسع.
وأعربت مسؤولة الإتحاد الأوروبي عن الصدمة من حجم المعاناة الإنسانية التي يشهدها المدنيون مشددة على ضرورة أن تسود الإنسانية في غزة.
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