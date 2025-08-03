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مسؤولة أوروبية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف تجويع غزة

مسؤولة أوروبية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف تجويع غزة
مسؤولة أوروبية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف تجويع غزة
 
الأحد، 03-08-2025 10:42 م
الوكيل الإخباري- طالبت مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف سياسة التجويع في قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.اضافة اعلان


وقالت لحبيب، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، إن حجم المعاناة الإنسانية في غزة مروّع، مطالبة الاحتلال بإنهاء سياسة التجويع التي يمارسها ضد المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وعلى نطاق واسع.

وأعربت مسؤولة الإتحاد الأوروبي عن الصدمة من حجم المعاناة الإنسانية التي يشهدها المدنيون مشددة على ضرورة أن تسود الإنسانية في غزة.
 
 
gnews

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