الخميس 2026-04-16 12:19 م

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني
مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني
 
الخميس، 16-04-2026 12:03 م
الوكيل الإخباري-   قالت عضوة مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي جيلا غامليل، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن إذاعة الجيش الإسرائيلي.اضافة اعلان


في المقابل، قال مسؤول لبناني إن الحكومة اللبنانية لا تملك أي معلومات حول اتصال مرتقب مع القيادة الإسرائيلية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محادثات ستُعقد بين إسرائيل ولبنان في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات بين الجانبين، مضيفاً أن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيجريان محادثات مباشرة، مشيراً إلى أنه “مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، نحو 34 عاماً، وسيحدث ذلك غداً”.
 
 


اقتصاد محلي البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

ب

ل

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

عربي ودولي مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

أخبار الشركات شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

ب

