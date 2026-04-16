مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

في المقابل، قال مسؤول لبناني إن الحكومة اللبنانية لا تملك أي معلومات حول اتصال مرتقب مع القيادة الإسرائيلية.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محادثات ستُعقد بين إسرائيل ولبنان في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات بين الجانبين، مضيفاً أن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيجريان محادثات مباشرة، مشيراً إلى أنه “مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، نحو 34 عاماً، وسيحدث ذلك غداً”.
-
