مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

الوكيل الإخباري- قالت عضوة مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي جيلا غامليل، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن إذاعة الجيش الإسرائيلي.





في المقابل، قال مسؤول لبناني إن الحكومة اللبنانية لا تملك أي معلومات حول اتصال مرتقب مع القيادة الإسرائيلية.



من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محادثات ستُعقد بين إسرائيل ولبنان في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات بين الجانبين، مضيفاً أن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيجريان محادثات مباشرة، مشيراً إلى أنه “مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، نحو 34 عاماً، وسيحدث ذلك غداً”.







