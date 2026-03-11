مسؤولون أمريكيون: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز

وأشار المسؤولون إلى أن زرع الألغام قد يكون إشارة لواشنطن مفادها أن طهران قادرة على خنق الاقتصاد العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
موسكو تتجنب التعليق على أنباء بشأن تحذيرها من مشاركة معلومات استخباراتية مع إيران
-
الإمارات تعلن أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات بصواريخ ومسيّرات قادمة من إيران
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قاعدة أميركية في الكويت
-
وزارة الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض سبعة صواريخ بالستية
-
كوريا الشمالية تندد بهجمات إسرائيل والولايات المتحدة "غير المشروعة" على إيران
-
غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
"الدفاع الكويتية": رصد وتدمير 5 طائرات مسيرة معادية
-
التلفزيون الإيراني: موجة جديدة من الصواريخ تنطلق باتجاه إسرائيل