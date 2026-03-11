مسؤولون أمريكيون: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز

07:52 ص

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز، وأضافوا أنه ليس من الواضح ما إن كانت ستضيف المزيد.





وأشار المسؤولون إلى أن زرع الألغام قد يكون إشارة لواشنطن مفادها أن طهران قادرة على خنق الاقتصاد العالمي.





