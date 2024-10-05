 
السبت 2024-10-05 03:53 م
 

مسؤولون أمريكيون: لن نشارك إسرائيل في الرد على إيران

العلم الأمريكي والعلم الإسرائيلي
العلم الأمريكي والعلم الإسرائيلي
السبت، 05-10-2024 02:13 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام عبرية بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران بات وشيكاً .اضافة اعلان


وأكدوا بأن الطائرات الأمريكية لن تشارك في الهجوم على إيران ، بيد أن هناك تنسيقاً سيجري فيما بين إسرائيل وواشنطن من أجل الرد .
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي لقاء محتمل بين الأسد وأردوغان.. متى وأين؟

قنابل أمريكية بيد جنود الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي واشنطن تجاهلت "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل الأمريكية

تعبيرية

منوعات في ظروف غامضة..مقتل عائلة بالكامل في العراق

ارشيفية

أخبار محلية محافظ البلقاء يدعو لتطوير مداخل السلط

تعبيرية

طب وصحة هل تنجح مكملات الكولاجين في تقليل التجاعيد؟

أرشيفية

فلسطين مسيرة في رام الله استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين ولبنان

ارشيفية

فلسطين الفصائل الفلسطينية تجتمع بغزة في ذكرى طوفان الأقصى

العلم المصري

عربي ودولي قتلى ومصابين بحادث مروع في مصر



 


الأكثر مشاهدة