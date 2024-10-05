مسؤولون أمريكيون: لن نشارك إسرائيل في الرد على إيران

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الوكيل الإخباري- أفاد مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام عبرية بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران بات وشيكاً . اضافة اعلان





وأكدوا بأن الطائرات الأمريكية لن تشارك في الهجوم على إيران ، بيد أن هناك تنسيقاً سيجري فيما بين إسرائيل وواشنطن من أجل الرد .