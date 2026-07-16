مسؤولون أميركيون: الضربات على إيران تعزز خيارات ترامب لتصعيد جديد

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الوكيل الإخباري- قال 3 مسؤولين أميركيين، إنّ أحدث موجة من الضربات الأميركية على إيران، والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز، تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا ضد إيران. اضافة اعلان





وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة شؤون عسكرية، أن هذه الضربات تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبقى العالم في حيرة بشأن خطواته المقبلة بعد إخطاره الكونغرس مطلع الأسبوع باستئناف رسمي للحرب مع إيران.



ولا تزال حرب إيران، التي تقترب من إتمام شهرها الخامس، مستمرة بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن توقف القتال وتمهد الطريق لاتفاق نهائي.



ورغم الضربات القوية التي تلقاها الجيش الإيراني منذ بدء الحرب في 28 شباط، لا تزال طهران تمتلك قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، وهاجمت ناقلات نفط عابرة.



وقال الجيش الأميركي إن أحدث عمليات القصف التي نفذها استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ورادارات ساحلية ومواقع صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى زوارق صغيرة وأصول بحرية أخرى.



وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن هذه الضربات قد تعد "عمليات تمهيدية" لإضعاف الدفاعات الإيرانية تحسبا لإصدار أوامر للجيش الأميركي بتنفيذ عمليات أكثر كثافة في المستقبل.



وأضاف "يمهد هذا الطريق، إذا لزم الأمر".



ولم تصدر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أي تعليق بعد.



خيارات عسكرية



وكانت رويترز قد ذكرت في آذار أن هناك تخطيطا عسكريا أميركيا يتضمن إتاحة خيارات لنشر قوات أميركية على ساحل إيران لتأمين المضيق بشكل أفضل. وفي ذلك الوقت، قال مسؤولون إنّ إدارة ترامب ناقشت أيضا إرسال قوات برية إلى جزيرة خرج، وهي مركز 90% من صادرات النفط الإيرانية. وستكون هذه العملية محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن لإيران أن تمطر الجزيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة من البر الرئيسي.



وقال ترامب الثلاثاء إنه أمر الجيش بتجنب قصف المنشآت النفطية الإيرانية خلال ضربات سابقة على جزيرة خرج، لكنه لم يستبعد خيار الاستيلاء على الجزيرة.



وقال لفوكس نيوز "إذا أضعفناهم بدرجة وعمق كافيين، فسأفعل ذلك".



كما هدد ترامب بمهاجمة موقع مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني يعرف باسم "جبل الفأس"، وهو منشأة محصنة في أعماق الأرض بالقرب من أحد المواقع النووية الرئيسية التابعة لطهران.







