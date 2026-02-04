مسؤولون أميركيون: جهود المفاوضات مع إيران تواجه انهيارا

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي يُرتقب أن يعقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون، محادثات، قال مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" إنّ الولايات المتحدة أبلغت إيران، الأربعاء، أنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان وشكل المحادثات المقررة الجمعة.

اضافة اعلان