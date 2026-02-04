الأربعاء 2026-02-04 11:46 م

مسؤولون أميركيون: جهود المفاوضات مع إيران تواجه انهيارا

علما الولايات المتحدة وايران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأربعاء، 04-02-2026 09:47 م

الوكيل الإخباري-   في الوقت الذي يُرتقب أن يعقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون، محادثات، قال مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" إنّ الولايات المتحدة أبلغت إيران، الأربعاء، أنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان وشكل المحادثات المقررة الجمعة.

اضافة اعلان


ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤولين الأميركيين أن هذا الخلاف قد يعرقل المسار الدبلوماسي ويدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تفضيل الخيار العسكري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان"

أخبار محلية الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: على خامنئي أن يشعر بالقلق

علم المغرب

عربي ودولي السلطات المغربية تجلي 108 آلاف شخص بسبب الفيضانات

بلدية المزار الشمالي

أخبار محلية بلدية المزار الشمالي تغلق محطة غسيل وتشحيم مركبات مخالفة

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية الدوريات الخارجية: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي مسؤولون أميركيون: جهود المفاوضات مع إيران تواجه انهيارا

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

شؤون برلمانية الفايز ينقل رسالة شفوية من الملك إلى رئيس جمهورية اوزبكستان



 






الأكثر مشاهدة