مسؤولون أميركيون: رد إيران على اغتيال هنية سيكون أوسع نطاقاً

ولفت الموقع إلى أنّ إدارة الرئيس بايدن مقتنعة بأنّ إيران ستستهدف "إسرائيل" رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد إسماعيل هنية، وتستعد لمواجهتها.
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