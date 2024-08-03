مسؤولون أميركيون: رد إيران على اغتيال هنية سيكون أوسع نطاقاً

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الوكيل الاخباري - توقّع مسؤولون أميركيون، أن يكون رد إيران مماثلاً للعملية التي شنّتها في نيسان/أبريل الماضي على "إسرائيل"، وربما يكون أوسع نطاقاً، إذ يمكن أن يشمل أيضاً مشاركة حزب الله من لبنان، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي.



ولفت الموقع إلى أنّ إدارة الرئيس بايدن مقتنعة بأنّ إيران ستستهدف "إسرائيل" رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد إسماعيل هنية، وتستعد لمواجهتها.