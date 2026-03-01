الأحد 2026-03-01 04:55 ص

مسؤولون أميركيون : طهران لم تكن تعتزم "جديا" التوصل إلى اتفاق مع واشنطن

الأحد، 01-03-2026 03:24 ص

الوكيل الإخباري-   شدّد مسؤولون أميركيون كبار السبت خلال إحاطة صحافية على أن إيران لم تكن تعتزم "جديا" التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ولم تقبل قط مناقشة برنامجها الصاروخي.

وقال أحد المسؤولين "كان واضحا جدا أنهم كانوا يعتزمون الإبقاء على قدرة على تخصيب اليورانيوم، لكي يتمكنوا في نهاية المطاف من استخدامها لصنع قنبلة نووية".


وتابع "لو كانوا يريدون برنامجا نوويا سلميا، لكنا قد وفرنا لهم الكثير من الوسائل لتحقيق ذلك"، معتبرا أن الإيرانيين عمدوا بدلا من ذلك إلى ممارسة "ألاعيب صغيرة وخدع ومناورات تسويفية".

 
 


