مسؤولون أميركيون : طهران لم تكن تعتزم "جديا" التوصل إلى اتفاق مع واشنطن

الوكيل الإخباري- شدّد مسؤولون أميركيون كبار السبت خلال إحاطة صحافية على أن إيران لم تكن تعتزم "جديا" التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ولم تقبل قط مناقشة برنامجها الصاروخي.

وقال أحد المسؤولين "كان واضحا جدا أنهم كانوا يعتزمون الإبقاء على قدرة على تخصيب اليورانيوم، لكي يتمكنوا في نهاية المطاف من استخدامها لصنع قنبلة نووية".