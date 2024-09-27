مسؤولون أميركيون: لم تبلغنا إسرائيل بالهجوم على الضاحية الجنوبية

الوكيل الإخباري- نقلت موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم في بيروت، وأكدوا أن واشنطن لم تشارك في هذا الهجوم ولم تكن تعلم به مسبقا.

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