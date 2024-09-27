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مسؤولون أميركيون: لم تبلغنا إسرائيل بالهجوم على الضاحية الجنوبية

من موقع الهجوم
من موقع الهجوم
الجمعة، 27-09-2024 08:23 م

الوكيل الإخباري- نقلت موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم في بيروت، وأكدوا أن واشنطن لم تشارك في هذا الهجوم ولم تكن تعلم به مسبقا.

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وذلك بعد أن أفادت مواقع إسرائيلية نقلا عن مسؤولين بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم قبل وقت قصير.

 
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